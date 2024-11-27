Corriere Fiorentino: “Cautela nella Fiorentina, domani Gudmundsson e Biraghi saranno out”

Prudenza resta la parola d'ordine nella Fiorentina

La Fiorentina si prepara alla sfida con l'Inter, ma la prudenza resta la parola d'ordine per gestire al meglio i recuperi degli infortunati. Albert Gudmundsson, reduce da un infortunio, sta completando la sua marcia di avvicinamento al rientro. L'islandese si allena in gruppo da qualche giorno, ma non ci saranno accelerazioni inutili: l'obiettivo è averlo pronto, almeno per la panchina, domenica contro i nerazzurri. Per questo motivo, salvo sorprese dell'ultima ora, Gudmundsson non sarà convocato per l'impegno imminente.

Anche per Cristiano Biraghi la cautela prevale. Il laterale sinistro, alle prese con un fastidio al polpaccio, con ogni probabilità salterà il prossimo match per evitare complicazioni, con lo staff medico attento a garantire un recupero completo prima di riportarlo in campo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/repubblica-gud-puo-tornare-tra-i-convocati-per-il-pafos-in-campo-qualche-minuto-titolare-con-il-cagliari/278454/