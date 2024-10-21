Corriere Fiorentino: “Cataldi e Colpani protagonisti, ecco perché Palladino non vuole mai farne a meno”

Il forfait di Gudmundsson sembra aver responsabilizzato i due

Danilo Cataldi e Andrea Colpani sono stati tra i protagonisti della goleada della Fiorentina contro il Lecce, contribuendo con due gol a testa. Il forfait di Gudmundsson sembra averli responsabilizzati, permettendo loro di chiudere rapidamente la partita, che si è poi trasformata in un'esibizione. Anche Beltran e Parisi hanno trovato spazio per mettersi in mostra.

Cataldi ha confermato la sua importanza a centrocampo, mentre per Colpani, i suoi primi gol in maglia viola sono stati una liberazione. Dopo un inizio di stagione difficile e ritardato, l'ex Monza ha finalmente sbloccato la sua condizione e fiducia, segnando due gol decisivi. Colpani ha dovuto aspettare oltre 600 minuti per trovare la rete, ma con questa prestazione ha dimostrato una crescita, mettendo alle spalle i problemi iniziali. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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