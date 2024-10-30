Corriere Fiorentino, Cataldi acciaccato con la Roma e in dubbio per il Genoa: si scalda Richardson

Dopo la vittoria per 5-1 contro la Roma, la Fiorentina tornerà in campo domani alle 18.30 a Marassi contro il Genoa. E tra i dubbi di formazione c'è sicuramente Danilo Cataldi, uscito acciaccato per u...

Dopo la vittoria per 5-1 contro la Roma, la Fiorentina tornerà in campo domani alle 18.30 a Marassi contro il Genoa. E tra i dubbi di formazione c'è sicuramente Danilo Cataldi, uscito acciaccato per un problema al polpaccio contro i giallorossi. Stando quanto riportato dal Corriere Fiorentino, con Rolando Mandragora in fase di recupero (è tornato ieri ad allenarsi in gruppo), potrebbe essere Amir Richardson a prendere il posto di Cataldi in mezzo al campo.

FELICITÀ DODÒ, È NEI PRE-CONVOCATI DEL BRASILE. È STATO GIÀ COMUNICATO ALLA FIORENTINA VENERDÌ

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