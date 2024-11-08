Corriere Fiorentino: “Brusco stop, il turnover non convince. La Fiorentina deve smettere di giocare col fuoco”

La classifica in Conference si complica per la Fiorentina

Un brusco stop e, all'improvviso, una classifica europea che si complica. Basta poco insomma, una sconfitta appena, per ritrovarsi li: in bilico tra la promozione diretta agli ottavi e la zona playoff. Niente di preoccupante, sia chiaro, perché un passo falso dopo sette vittorie di fila ci può stare. Lavvertimento però va preso sul serio, anche perché i segnali erano già arrivati.

Il riferimento è al turnover totale scelto da Palladino, che già nelle due gare precedenti contro The New Saints e San Gallo, non aveva pagato. Ieri il tecnico viola ha scelto di continuare la strada già tracciata nelle scorse settimane, ovvero tanti cambi e qualche rivoluzione nei ruoli. L'esempio lampante è quello che vede Parisi, all'esordio da titolare in questa stagione, in alto a destra e non nel solito ruolo di terzino sinistro. L'unica conferma rispetto alla gara di Torino è stata la presenza di Richardson, ma nella posizione di trequartista, invece che da centrocampista.

La voglia di far riposare tutti i titolari era molta, ma ancora una volta la gara di Cipro ha testimoniato l'enorme dislivello che c'è tra le prime linee e le riserve. Anche i meccanismi sono sembrati meno fluidi del solito, per via de troppi cambiamenti portati in un sistema di gioco, collaudato, ma soltanto con i titolari. Adesso la Fiorentina, in caso volesse davvero arrivare fino in fondo, dovrebbe smettere di scherzare con il fuoco. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/repubblica-niente-ribaltone-a-cipro-le-seconde-linee-tradiscono-palladino-sconfitta-che-spezza-la-linea-positiva/275995/