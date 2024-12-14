Corriere Fiorentino: "Bove, il prestito alla Fiorentina non sarà interrotto. Aritmia con calo di potassio e cicatrice"

Bove è in attesa di ulteriori esami

Edoardo Bove è stato dimesso dalla terapia intensiva dell'ospedale di Careggi e oggi sarà al Viola Park per incontrare la squadra. Il prestito con la Roma non sarà interrotto e resterà alla Fiorentina almeno fino al 2025, in attesa di ulteriori esami per chiarire le cause del malore del 1° dicembre.

Gli è stata diagnosticata un'aritmia ventricolare associata a un calo di potassio e una cicatrice da miocardite legata al Covid. Attualmente porta un defibrillatore sottocutaneo, che potrebbe compromettere la sua carriera in Italia secondo i protocolli FIGC. La Fiorentina si sta preparando per ogni eventualità, ma celebra il suo ritorno con un caloroso abbraccio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-sirene-italiane-ed-estere-per-kouame-ma-la-fiorentina-non-e-sotto-pressione-per-venderlo/280781/