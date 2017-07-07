Corriere Fiorentino: Borja Valero-Inter, siamo alla svolta

L'accordo con i nerazzurri dovrebbe essere trovato sulla base di 7 milioni di euro

Spazio alle vicenda legata all'addio di Borja Valero anche sulle pagine del Corriere Fiorentino, che parla di svolta nella trattativa che lo porterà all'Inter. Ieri lungo incontro tra il giocatore, Cognigni e Corvino al centro sportivo:l'addio ormai è sicuro, visto che il dg viola ha affermato: "Ci ha detto che vuole andare via". L'accordo con i nerazzurri dovrebbe essere trovato sulla base di 7 milioni di euro.