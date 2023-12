Corriere Fiorentino, Beltran titolare? Kouame non era in perfette condizioni, uscito acciaccato in coppa

Italiano, alla novantesima sulla panchina viola, ha riproposto con Beltran. Un modo per premiarlo dopo il buon ingresso di giovedì e per dar forma a quanto aveva detto su Nzola («Non lascio indietro nessuno, chi si allena forte e fa bene gioca») anche se, in realtà, la scelta di puntare sull’argentino è stata dettata anche dalle non perfette condizioni di Kouamè, uscito acciaccato dalla sfida di coppa. Come lui, Nico. E così ieri, è successa una di quelle cose che accadono di rado. Lo scrive il Corriere Fiorentino.