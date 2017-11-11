Corriere fiorentino, Badelj non ce la fa a recuperare per la Spal, torna disponibile contro la Lazio?
Come riporta il Corriere Fiorentino, la lesione di primo grado alla coscia riportata da Milan Badelj durante la preparazione della sfida Croazia-Grecia non permetterà al centrocampista viola di recupe...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2017 12:16
Come riporta il Corriere Fiorentino, la lesione di primo grado alla coscia riportata da Milan Badelj durante la preparazione della sfida Croazia-Grecia non permetterà al centrocampista viola di recuperare in tempo per la trasferta contro la Spal. Stando alle ultime novità, l’obiettivo è quello di rivedere il croato in campo per la gara contro la Lazio.