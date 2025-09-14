14 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:34

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino bacchetta Comuzzo: “Un altro errore, avvio di stagione complicatissimo”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino bacchetta Comuzzo: “Un altro errore, avvio di stagione complicatissimo”

Redazione

14 Settembre · 09:06

Aggiornamento: 14 Settembre 2025 · 09:21

TAG:

ComuzzoFiorentina

Condividi:

di

Il Napoli ha fatto valere subito la propria superiorità

Pronti via infatti (ma le difficoltà si erano già viste nelle altre gare) e il Napoli ha fatto valere la propria superiorità occupando in massa la trequarti viola conquistandosi, dopo nemmeno tre minuti, il rigore dello 0-1. E dispiace dover sottolineare (oltre ai soliti, insopportabili, cori sul Vesuvio) l’errore di Comuzzo. Un altro, in questo complicatissimo avvio di stagione. Devastante, l’impatto di De Bruyne e soci. Padroni proprio là dove si temeva (in mezzo) e capaci di far male ogni volta che aprivano il gas. Basta pensare allo 0-2. Palla in verticale e via. Hojlund in porta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio