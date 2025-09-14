Corriere Fiorentino bacchetta Comuzzo: “Un altro errore, avvio di stagione complicatissimo”

Pronti via infatti (ma le difficoltà si erano già viste nelle altre gare) e il Napoli ha fatto valere la propria superiorità occupando in massa la trequarti viola conquistandosi, dopo nemmeno tre minuti, il rigore dello 0-1. E dispiace dover sottolineare (oltre ai soliti, insopportabili, cori sul Vesuvio) l’errore di Comuzzo. Un altro, in questo complicatissimo avvio di stagione. Devastante, l’impatto di De Bruyne e soci. Padroni proprio là dove si temeva (in mezzo) e capaci di far male ogni volta che aprivano il gas. Basta pensare allo 0-2. Palla in verticale e via. Hojlund in porta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.