Corriere Fiorentino: Antognoni, un passo avanti

Antognoni ricoprirà un importante ruolo di raccordo fra lo staff tecnico, la squadra, il comparto sportivo che fa capo a Corvino e la società dei Della Valle

"Antognoni, un passo avanti". Apre così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino affrontando il tema della nomina di Giancarlo Antognoni al ruolo di club manager della Fiorentina. La bandiera viola andrà quindi a ricoprire un importante ruolo di raccordo fra lo staff tecnico di Stefano Pioli e la squadra da lui guidata, il comparto sportivo che fa capo a Pantaleo Corvino e la società dei Della Valle.

Il prossimo Consiglio di Amministrazione è previsto per la giornata di venerdì, incontro i cui temi all'ordine del giorno saranno le strategie di mercato e lo stallo del bando per i diritti televisivi.