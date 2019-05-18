Corriere fiorentino, Andrea Della Valle e il pranzo della scossa con la squadra. A Parma non ci sarà
Arrivato in mattinata Della Valle ha seguito l’allenamento poi ha pranzato insieme a l gruppo, nel pomeriggio è ripartito e domani seguirà da lontano la gara del Tardini dove saranno invece presenti i...
Arrivato in mattinata Della Valle ha seguito l’allenamento poi ha pranzato insieme a l gruppo, nel pomeriggio è ripartito e domani seguirà da lontano la gara del Tardini dove saranno invece presenti il presidente Cognigni, il vicepresidente Salica e il club manager Antognoni. Il finale di campionato è diventato molto più delicato di quanto si pensasse e se le questioni sul futuro della società restano congelate in attesa della matematica salvezza, la visita di Adv è comunque un segnale di vicinanza importante.
Corriere fiorentino