Corriere fiorentino, Andrea Della Valle e il pranzo della scossa con la squadra. A Parma non ci sarà

Arrivato in mattinata Della Valle ha seguito l’allenamento poi ha pranzato insieme a l gruppo, nel pomeriggio è ripartito e domani seguirà da lontano la gara del Tardini dove saranno invece presenti i...

A cura di Redazione Labaroviola 18 maggio 2019 14:01

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle

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