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Corriere fiorentino, Andrea Della Valle e il pranzo della scossa con la squadra. A Parma non ci sarà

Arrivato in mattinata Della Valle ha seguito l’allenamento poi ha pranzato insieme a l gruppo, nel pomeriggio è ripartito e domani seguirà da lontano la gara del Tardini dove saranno invece presenti i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 maggio 2019 14:01
Corriere fiorentino, Andrea Della Valle e il pranzo della scossa con la squadra. A Parma non ci sarà - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle
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Arrivato in mattinata Della Valle ha seguito l’allenamento poi ha pranzato insieme a l gruppo, nel pomeriggio è ripartito e domani seguirà da lontano la gara del Tardini dove saranno invece presenti il presidente Cognigni, il vicepresidente Salica e il club manager Antognoni. Il finale di campionato è diventato molto più delicato di quanto si pensasse e se le questioni sul futuro della società restano congelate in attesa della matematica salvezza, la visita di Adv è comunque un segnale di vicinanza importante.

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