Corriere Fiorentino: “Amrabat? Può restare alla Fiorentina, ipotesi da non scartare a priori”

Secondo il Corriere Fiorentino, quella tra Amrabat e la Fiorentina non è la miglior soluzione perché il calciatore non vede l’ora di lasciare Firenze e aspetta di essere accontentato. Ad oggi non sono arrivate offerte concrete sul tavolo della Fiorentina. Solo informazioni ma niente vicino ai 30 milioni pretesi da Commisso. Il Manchester United sembra pronto ad affondare ma le buone intenzioni non hanno anticipato dei fatti. Immaginare il marocchino ancora in viola è molto difficile ma è un’ipotesi che non va scartata a priori.

