Corriere Fiorentino, altri due anni a Moena per la Fiorentina? Trattativa in corso 

E proprio il gran numero di tifosi accorsi in Val di Fassa e il coinvolgimento nelle iniziative proposte al Village sono fonte di riflessione sul ritiro viola sulle Dolomiti. Proprio per questo gradimento reciproco la Fiorentina e i rappresentanti degli enti locali, comune di Moena, Trentino Marketing e Apt Val di Fassa hanno iniziato a parlare di un eventuale rinnovo vista la scadenza del contratto questa estate. La prima occasione di confronto è stato il taglio del nastro del Viola Village, la discussione vera e propria magari per un biennale avverrà il 22, a ridosso della partenza della squadra viola da Moena. E filtra un certo ottimismo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

