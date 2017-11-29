Corriere Fiorentino: al Franchi arrivano Berardi e Politano, a lungo inseguiti ma...

Domenica, al Franchi, arriverà il Sassuolo e nel reparto offensivo della squadra da poco affidata alle cure di Beppe Iachini agiranno Berardi e Politano. Entrambi più che corteggiati dalla Fiorentina....

Domenica, al Franchi, arriverà il Sassuolo e nel reparto offensivo della squadra da poco affidata alle cure di Beppe Iachini agiranno Berardi e Politano. Entrambi più che corteggiati dalla Fiorentina.

Berardi, tuttavia, è sempre stato valutato 40 milioni di euro e più. Anche la scorsa estate Corvino ha fatto un tentativo, ma senza svenarsi visti i costi troppo elevati di una trattativa che Squinzi ha sempre bloccato anche di fronte alle cifre che mettevano sul piatto Juventus ed Inter. E quest’anno, tuttavia, il talento del Sassuolo sta vivendo la sua peggior annata, senza grandi infortuni come l’anno scorso.

L’altro gioiellino neroverde, Politano, è stato a lungo inseguito anche la scorsa estate. Con maggiore insistenza rispetto all’altro, visto che la cifra da spendere era vicina ai 10 milioni. Ma alla fine non è arrivato. E la Fiorentina se li ritroverà di fronte proprio domenica. Entrambi con grande voglia di riscatto dopo il pessimo avvio di stagione.

Fonte: Il Corriere Fiorentino