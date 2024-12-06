Corriere Fiorentino: “A gennaio servirà un centrocampista, torna di moda Folorunsho del Napoli”

Folorunsho è un centrocampista classico

Senza Bove Palladino dovrà fare di necessità virtù, naturalmente per quanto possibile. Il tecnico dovrà pensare a qualcosa di diverso in campo, contando sul ritorno di Gudmundsson e almeno fino a gennaio, quando poi sarà la società a intervenire sul mercato. Il club sa che trovare un altro giocatore con le caratteristiche di Bove è impossibile e quindi andrà a cercare un centrocampista più classico.

In questo senso, può tornare attuale un vecchio pallino già sondato in estate, quel Folorunsho del Napoli che poco spazio sta trovando con Conte. Ieri ha giocato in Coppa Italia (non una gran partita) e potrebbe partire, ma fino ad anno nuovo bisognerà fare con quello che è già in casa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/nazione-bove-e-di-buonumore-ha-capito-la-gravita-della-situazione-ha-detto-si-al-defibrillatore/279730/