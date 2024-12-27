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Corriere Fiorentino: “A breve il Como farà l’offerta per Parisi ma la sua cessione non è una priorità per la Fiorentina”

Il Como proverà ad acquistarlo a titolo definitivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 dicembre 2024 09:24
Corriere Fiorentino: “A breve il Como farà l’offerta per Parisi ma la sua cessione non è una priorità per la Fiorentina” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Non solo Cristiano Biraghi, sulla sinistra tiene banco anche la situazione che riguarda Fabiano Parisi. L'ex Empoli, con l'arrivo di Robin Gosens ha trovato sempre meno spazio. Il giovane talento viola piace, anche in Serie A. 

A breve arriverà un'offerta da parte del Como di Fabregas per acquistarlo a titolo definitivo. La posizione della Fiorentina però è abbastanza chiara, la cessione non è la priorità. Palladino crede ancora nel talento del giovane terzino e viene considerato la giusta riserva al tedesco ex Atalanta. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

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