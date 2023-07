Corriere dello Sport, Vera obiettivo viola: costa 12 milioni più bonus. Dubbi sulla futura rivendita

La Fiorentina sta cercando un regista, visto che Sofyan Amrabat sembra essere in partenza. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, sembra essere Nicolas Burdisso ad aver inserito il profilo di Fausto Vera del Corinthians tra gli obiettivi di mercato. È un argentino, classe 2000 che ha attirato diversi club su di lui, tra cui Fiorentina e Lazio. La richiesta per il ventritreenne è di 12 milioni di euro più bonus da aggiungere. In aggiunta una percentuale sulla futura rivendita.

