Corriere dello Sport: “Vanoli punterà sul 4-4-1-1 o sul 4-3-1-2. Fortini e Kouamé faranno gli esterni. Gud con Kean”

Per la Fiorentina oggi contro l’Udinese è una partita decisiva, adesso più delle precedenti, per rimanere agganciata intanto alle speranze-salvezza grazie a una vittoria non più rinviabile: e la decisione, avendo avuto pochissimo tempo per provare la novità nel sistema di gioco, Vanoli se l’è portata dietro fino ad oggi. Partendo da una base, la difesa a quattro.

Dodo e Parisi terzini, Comuzzo e Ranieri (favoriti entrambi su Pongracic) nel mezzo. Primo cambiamento di rilievo, perché finora la Fiorentina con la linea a quattro davanti a De Gea ci ha giocato soltanto contro il Como nella gestione-Pioli e nel secondo tempo con l’Aek da quando l’ex Torino siede sulla panchina viola. Fin qui la cosa che sembra sicura, mentre il dubbio che ha rimandato la scelta riguarda centrocampo e attacco.

4-4-1-1 O 4-3-1-2. Centrocampo che sarà anch’esso a quattro se Vanoli opterà per il 4-4-1-1, la soluzione attesa almeno a ieri sera: Fortini e Kouame esterni, Mandragora e Fagioli mediani con compiti uguali e differenti nelle due fasi. Rimangono i due là davanti: Gudmundsson vicino a Kean, ovviamente. Ma c’è un’altra soluzione che tiene in bilico la decisione e porta a una Fiorentina a trazione anteriore nel segno del 4-3-1-2: in questo caso uscirebbero sia Fortini che Kouame per far entrare uno tra Ndour (in vantaggio) e Sohm, così da sostenere il peso offensivo dei due centravanti Kean e Piccoli con Gudmundsson alle loro spalle. Lo riporta il Corriere dello Sport.