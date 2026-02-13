Corriere dello Sport: “Vanoli ha ancora qualche dubbio. Ballottaggio Brescianini-Ndour”

Quella di oggi è una rifinitura che più di altre volte servirà a Vanoli per risolvere un paio di dubbi che si è portato dietro per tutta la settimana e che riguardano gli esterni, mentre gli altri posti sembrano più o meno assegnati anche se l’ultimo allenamento prima della partenza per Como avrà il compito di confermare le prove di questi giorni al Viola Park.

Tra le cose da decidere, Parisi e Harrison si stanno contendendo la fascia destra nei quattro alle spalle del centravanti, che sara Kean, ovvio, per dare continuita alla presenza contro il Torino e, la Fiorentina lo spera, al gol segnato: i due se la giocano testa a testa, a meno che l’ex Empoli non sia impiegato come sabato scorso da terzino lasciando ancora fuori Gosens e in quel caso via libera a una maglia da titolare a testa.

Quanto alla fascia sinistra, nessun dubbio invece: se la prende Solomon, perché Gudmundsson bene che vada può andare tra i convocati, ma a ieri le sensazioni erano negative e la distorsione alla caviglia rimediata nei primissimi minuti della ripresa con i granata terrà sicuramente l’islandese fuori dalla trasferta. Tra le cose da confermare in maniera definitiva, Dodo, Comuzzo, Pongracic e il rientrante Gosens (oppure Parisi) a protezione di De Gea, Fagioli regista, coppia formata da Mandragora e Ndour (in leggero vantaggio su Brescianini stavolta) nel mezzo al campo: lo decide la rifinitura odierna prima della partenza per Como. Lo riporta il Corriere dello Sport.