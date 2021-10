Una brutta Fiorentina, un passo indietro per la prima volta dopo 8 partite. Lo dice la sconfitta ma anche il modo in cui è arrivata. La mancanza di incisività in attacco porta inevitabilmente il discorso su Vlahovic. Lo scrive il Corriere Dello Sport.

