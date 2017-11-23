Corriere dello Sport: tutti i nomi per il dopo Badelj, con alcune sorprese...
In caso di rifiuto definitivo da parte di Milan Badelj sul rinnovo di contratto sono già pronte le soluzioni alternative. In un reparto che comunque va rafforzato, sfruttando anche il tesoretto accumu...
In caso di rifiuto definitivo da parte di Milan Badelj sul rinnovo di contratto sono già pronte le soluzioni alternative. In un reparto che comunque va rafforzato, sfruttando anche il tesoretto accumulato al termine dell’ultimo mercato, tra gli italiani i più appetiti restano sempre i soliti: da Locatelli del Milan, fino a Barella del Cagliari, senza dimenticare Mazzitelli del Sassuolo. Occhio anche all’estero: intriga l’italo brasiliano Ramiro (24 anni) di proprietà del Gremio, ma non si sta sottovalutando nemmeno lo spagnolo Rodrigo Hernandez (21) in scadenza con il Villarreal. Attenzione, infine, al talento fatto in casa già in rampa di lancio, ovvero il diciottenne sloveno Vitja Valencic.
Fonte: Corriere dello Sport-Stadio