4 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:26

Corriere dello Sport: “Troppo pochi i 25 milioni offerti dall’Atalanta per Comuzzo, ne servivano 35”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

3 Settembre · 09:00

Aggiornamento: 3 Settembre 2025 · 09:00

Offerta troppo bassa rispetto alla richiesta dei viola

Sembrava che l’Atalanta avesse valutato di non potersi permettere una proposta concreta alla Fiorentina per Comuzzo. E che, addirittura, avesse già convogliato le sue forze su altro. Invece nelle ultime ore di mercato i bergamaschi hanno recapitato alla dirigenza viola un’offerta pure piuttosto vicina alla domanda: 25 milioni di euro. Indubbiamente il club di Rocco Commisso ci ha riflettuto, ma poi ha detto di no ritenendo la cifra troppo bassa rispetto ai 30-35 milioni chiesti in partenza. Oltretutto sarebbe stato necessario trovare il suo sostituto in un lampo, cosa per nulla banale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

