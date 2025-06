Corriere dello Sport: “Tra quattro giorni si attiva la clausola di Kean, lui non parla. Piccoli in caso di addio”

Manca sempre meno (quattro giorni) quando si attiverà la validità della clausola rescissoria di Moise Kean. L’attaccante non proferisce parola, non si sbilancia, non dà priorità a nessuno, ma aspetta l’evolversi degli eventi. E i club che si sono maggiormente sbilanciati per ora sono l’Al Qadsiah, pronto a convincerlo a trasferirsi in Arabia a suon di milioni, e il Il Manchester United che continua a informarsi, senza avanzare offerte concrete.

Se si concretizzerà la cessione dell’attaccante azzurro, il primo nome in lista è quello di Roberto Piccoli, che interessa anche al Como. Il Cagliari lo cederà solo per offerte irrinunciabili, ma il presidente Giulini sta provando a blindarlo. L’alternativa è Sebastiano Esposito dell’Inter, che i nerazzurri possono lasciar partire per 10-12 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport.