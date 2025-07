Corriere dello Sport: “Tra giovedì e venerdì incontro tra Mandragora e la Fiorentina per il rinnovo”

Procedono le trattative per il rinnovo del contratto di Rolando Mandragora con la Fiorentina: tra giovedì e venerdì, l’entourage del classe ’97 incontrerà la dirigenza viola. L’auspicio degli agenti è di riuscire a ritoccare al rialzo l’attuale contratto in scadenza nel giugno del 2026 (con opzione per il 2027 legata al raggiungimento delle 25 presenze stagionali da almeno 45 minuti) strappando un ingaggio più sostanzioso. Ora come ora Mandragora guadagna 1,5 milioni di euro a stagione (quanto Nzola e meno di Ikoné e Beltran, tutti considerati più o meno esuberi); il nuovo accordo dovrebbe avvicinarsi alle cifre percepite dai giocatori di peso in rosa. L’idea di partenza è di trovare un accordo fino al 2029, potrebbe essere inserita anche un’opzione per il 2030. Lo riporta il Corriere dello Sport.