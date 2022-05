Corriere dello Sport, Torreira, pronti 15 milioni, nei prossimi giorni accelerata e poi firme 

La Fiorentina resta aggrappata a Lucas Torreira che in tempi record ha recuperato da un infortunio. Ci sarà anche lui ad aiutare la Fiorentina per andare in Europa. L’Arsenal per il suo riscatto chiede circa 15 milioni di euro. La dirigenza è al lavoro, così da firmare i contratti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

