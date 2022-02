Corriere dello Sport, Torreira negativo al Covid-19, contro la Lazio può partire dal 1′

Questa volta la buona notizia arriva dall’Uruguay, e riguarda Lucas Torreira che si è negativizzato e si è messo alle spalle il Covid-19. Il tampone decisivo è arrivato ieri mattina e ha liberato il centrocampista che potrà tornare in Italia. Sarà a Firenze giovedì all’ora di pranzo e subito dopo al centro sportivo per allenarsi insieme al resto dei compagni. Un gran rientro per Italiano che dovrebbe schierarlo dal primo minuto, anche se in questi giorni il calciatore non si è allenato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, ALVAREZ COLPO RIMANDATO: DISTANZA SULLA PERCENTUALE SU FUTURA RIVENDITA