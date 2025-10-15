Corriere dello Sport: “Terapie specifiche per Kean. L’obiettivo è bruciare le tappe. Bologna nel mirino”

Moise Kean, l’attaccante classe 2000 non si è perso d’animo e, dopo aver fatto ritorno a Firenze lunedì di comune accordo con la Nazionale, ha svolto una sessione di terapie specifiche per migliorare la sua condizione. Gli è stato inoltre prescritto un lavoro preciso, così da incoraggiare il processo di recupero. L’obiettivo è bruciare le tappe per tornare a disposizione il prima possibile. Lo vuole Kean e se lo augura Pioli. Il peso specifico del centravanti viola è evidente a tutti, nonostante il periodo di difficoltà vissuto dalla Fiorentina in questi primi mesi della nuova stagione. L’auspicio è di poterlo riavere per la sfida di domenica 26 ottobre contro il Bologna. Kean farà il possibile, lo sta già facendo. Lo scrive il Corriere dello Sport.