Corriere dello Sport: “Terapie specifiche per Kean. L’obiettivo è bruciare le tappe. Bologna nel mirino”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

15 Ottobre · 09:21

Kean spera di tornare presto, non si è perso d'animo

Moise Kean, l’attaccante classe 2000 non si è perso d’animo e, dopo aver fatto ritorno a Firenze lunedì di comune accordo con la Nazionale, ha svolto una sessione di terapie specifiche per migliorare la sua condizione. Gli è stato inoltre prescritto un lavoro preciso, così da incoraggiare il processo di recupero. L’obiettivo è bruciare le tappe per tornare a disposizione il prima possibile. Lo vuole Kean e se lo augura Pioli. Il peso specifico del centravanti viola è evidente a tutti, nonostante il periodo di difficoltà vissuto dalla Fiorentina in questi primi mesi della nuova stagione. L’auspicio è di poterlo riavere per la sfida di domenica 26 ottobre contro il Bologna. Kean farà il possibile, lo sta già facendo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

