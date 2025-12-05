Corriere dello Sport svela: “Tegola per Vanoli, si ferma anche Fortini”

L’allenamento di ieri mattina al Viola Park ha accentuato ancor di più l’emergenza esterni: la Fiorentina si prepara alla delicatissima trasferta di Reggio Emilia con ancora tanta incertezza sulle condizioni di Gosens, out da più di un mese per un problema alla coscia. Ai dubbi sul tedesco si aggiungono anche quelli su Fortini, suo ideale sostituto, non al meglio per qualche acciacco dell’ultim’ora. Per capire se i due saranno disponibili per la gara col Sassuolo appuntamento alla rifinitura di stamattina e, successivamente, alla conferenza di vigilia di Paolo Vanoli in programma alle 15.45 di oggi.

Da valutare anche anche Fazzini, lontano dal 100% della condizione fisica. Oltre alla situazione infortunati, Vanoli dovrà anche pensare a come sostituire Pongracic, squalificato dopo il giallo di Bergamo: anche per i dubbi sugli esterni, difficile che il sistema di gioco possa cambiare già col Sassuolo, con l’ipotesi più probabile che sembra essere quella di una difesa a tre, con Comuzzo al posto del croato e Pablo Marì e Ranieri a completare il pacchetto arretrato. Lo riporta il Corriere dello Sport.