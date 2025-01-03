Corriere dello Sport svela: “Parisi al Como? La Fiorentina ha bloccato la sua cessione"
Parisi e Kayode sono nel mirino di diversi club
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2025 09:37
La Fiorentina lavora anche sui terzini. Sia Fabiano Parisi che Michael Kayode sono obiettivi di mercato di molte squadre, con la dirigenza viola pronta a gestire diverse situazione in base ai propri interessi. La cessione di Fabiano Parisi al Como è congelata, bloccando di riflesso l'operazione tra Fiorentina e Napoli per lo scambio tra Cristiano Biraghi e Leonardo Spinazzola. Intanto, il Bologna potrebbe inserirsi per Biraghi su richiesta di Vincenzo Italiano mentre Spinazzola interessa anche al Torino. Lo scrive il Corriere dello Sport.
https://www.labaroviola.com/pedulla-il-como-spinge-per-parisi-il-terzino-vuole-giocare-di-piu-decidera-dopo-fiorentina-napoli/283161/