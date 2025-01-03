Corriere dello Sport svela: “Parisi al Como? La Fiorentina ha bloccato la sua cessione"

Parisi e Kayode sono nel mirino di diversi club

La Fiorentina lavora anche sui terzini. Sia Fabiano Parisi che Michael Kayode sono obiettivi di mercato di molte squadre, con la dirigenza viola pronta a gestire diverse situazione in base ai propri interessi. La cessione di Fabiano Parisi al Como è congelata, bloccando di riflesso l'operazione tra Fiorentina e Napoli per lo scambio tra Cristiano Biraghi e Leonardo Spinazzola. Intanto, il Bologna potrebbe inserirsi per Biraghi su richiesta di Vincenzo Italiano mentre Spinazzola interessa anche al Torino. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/pedulla-il-como-spinge-per-parisi-il-terzino-vuole-giocare-di-piu-decidera-dopo-fiorentina-napoli/283161/