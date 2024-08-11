Corriere dello Sport svela: "Palladino vuole portare Comuzzo e Fortini stabilmente in prima squadra"

Palladino è sempre molto bravo a lanciare i giovani

L'appendice di 45 minuti aggiunta dopo il tempo regolamentare dell'amichevole contro il Friburgo è stata utile per vedere in azione alcuni giovani della Primavera e per far esordire Martinelli. Palladino ha apprezzato le prestazioni di Comuzzo e Fortini, che vorrebbe integrare stabilmente in prima squadra. Per il Friburgo, questi minuti extra sono serviti a evitare una sconfitta nella prima partita davanti ai propri tifosi: un rigore trasformato da Gregoritsch e un gol di Philipp su corner hanno portato il punteggio finale sul 2-2.

Il risultato, però, è stato secondario. Palladino ha utilizzato questo tempo per testare Beltran come alternativa a Kean nel ruolo di centravanti. L'argentino ha mostrato buone qualità, creando un paio di occasioni pericolose, dimostrando di poter essere una valida opzione come attaccante centrale, in vista delle prossime sfide, a partire da quella contro il Parma. Lo riporta il Corriere dello Sport.