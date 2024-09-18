Corriere dello Sport svela: “Palladino potrebbe passare dalla difesa a 3 a quella a 4. Reparto arretrato in difficoltà”

Palladino potrebbe svoltare nel modulo. Le idee del mister viola

Raffaele Palladino, magari non subito ma l'idea c'è eccome, potrebbe svoltare nel modulo, passando dalla difesa a tre a quella a quattro. Il tecnico vuole maggiori certezze in una squadra che finora ha avuto tanti problemi di rendimento e non ha ancora vinto da inizio stagione: e a disposizione avrebbe probabilmente anche le risorse giuste per poter operare il cambio senza troppi problemi. Un sistema che probabilmente potrebbe andare ad esaltare ulteriormente le qualità dei singoli.

È soprattutto il reparto arretrato quello da sistemare: Quarta, Pongracic, Ranieri e Comuzzo (ieri 1l rinnovo) più Moreno, con Dodo-Kayode a destra e Biraghi-Parisi a sinistra che tornerebbero nel ruolo naturale. Anche il capitano ritroverebbe una collocazione in campo più che congeniale. Quarta-Pongracic potrebbe essere una coppia titolare, in una linea a quattro che anche l'ex Lecce conosce bene, con le alternative Ranieri e Comuzzo ottime per le palle alte e i centimetri che servono in area. Il cambio di modulo potrebbe alla fine giovare a tutti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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