Corriere dello Sport svela: “Palladino offerto alla Roma dopo l’uscita della Fiorentina dalla Conference”

Roma e Milan si ritrovano nella stessa situazione, pur se per differenti motivi: Ranieri lascia la panchina indipendentemente dal risultato finale, il nome del sostituto non è stato ancora rivelato. Ghisolfi sostiene di essere vicinissimo a un top. Ma l’ultima parola spetta a Dan. Giorgio Furlani, dopo aver definito fallimentare una stagione che – almeno per lui – sarebbe stata brillante se fosse arrivata anche la coppa Italia, si appresta a salutare Sergio Conceiçao e tentare la carta di un grosso nome sulla panchina del Milan per rinsaldare la propria posizione: l’affittuario Gerry Cardinale è ai margini.

Da giorni nutro qualche dubbio sulla permanenza di Baroni alla Lazio (sensazioni): anche in questo caso la Champions produrrà effetti. Italiano sta per rinnovare col Bologna: non vuole cominciare la prossima stagione col contratto in scadenza, la società è più che disposta ad accontentarlo. Palladino ha allungato con la Fiorentina eppure c’è chi dice che dopo l’uscita dalla Conference sia stato addirittura offerto alla Roma. Lo riporta il Corriere dello Sport.