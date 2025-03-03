Corriere dello Sport svela: “Palladino in Grecia con il 3-5-2, la ‘salvezza’. Il tecnico ha già deciso”

La Fiorentina è ripartita battendo il Lecce

Gira e rigira il 3-5-2 è stato la "salvezza" di Raffaele Palladino, sistema di gioco preferito con cui l'allenatore viola aveva ovviamente iniziato la sua esperienza in viola, salvo poi abbandonarlo e virare sul 4-2-3-1 e derivati (difesa a quattro fissa, comunque) per uscire dall'allora crisi e cambiare il corso delle cose. Era il 3-4-2-1 a quei giorni di fine estate, per la precisione, che non poteva essere stavolta proprio per un discorso numerico (non c'erano a disposizione tre attaccanti per problemi contingenti) e così 3-5-2 puro è stato: e la Fiorentina è ripartita battendo il Lecce. Non solo per quello, chiaro, e vediamo se ripartenza vera sarà (il calendario propone Napoli e Juventus prima della sosta, Atalanta e Milan alla ripresa), ma intanto da quello Palladino riparte anche ad Atene. Lo scrive il Corriere dello Sport.