Corriere dello Sport svela: “Nzola ha detto di non voler lasciare la Fiorentina. Potrebbe non essere concentrato”

Nzola ha da tempo chiarito la sua volontà: ha spiegato direttamente al ct dell’Angola Soares Gonçalves che non se la sente di lasciare la Fiorentina in questa fase cruciale della stagione (a gennaio i viola si giocheranno l’accesso alle semifinali di Coppa Italia e soprattutto la Supercoppa italiana) e che non potrebbe garantire la concentrazione necessaria per disputare la Coppa d’Africa. Una posizione che l’ex Spezia ha ribadito, oltre che al commissario tecnico la settimana scorsa, anche ai vertici della Federcalcio angolana e della Fiorentina, pur restando in attesa di capire se le sue motivazioni verranno ritenute valide. Lo scrive il Corriere dello Sport.