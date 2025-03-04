Corriere dello Sport svela: “Kean titolare contro il Panathinaikos. Vuole tornare protagonista”

Kean è ripartito carico a mille

E tanta è la voglia del calciatore di riprendersi la scena da protagonista, dopo esserne uscito al Bentegodi in barella immobilizzato per ragioni di tutela, che ieri nel primo allenamento "vero" è ripartito a tutta, carico a mille, motivato e smanioso, autentico trascinatore di se stesso e del gruppo: determinato Moise a riprendersi la scena e altrettanto disponibile il tecnico viola a dargli la possibilità che è facile immaginarlo già titolare dopodomani sera in Conference League.

In questo caso la certezza la garantiranno le due sedute che rimangono al centro sportivo prima della partenza per la capitale greca, ma davvero si fa fatica a pensare a una Fiorentina senza il suo centravanti e capocannoniere a guidare l'attacco anti Panathinaikos. Superate tutte le cautele di questo mondo sotto forma di esami e accertamenti, l'aspetto atletico non è mai stato un problema anche se chiaramente Kean qualcosa ha perso nei giorni successivi al brutto infortunio di Verona per ovvi motivi: un paio di allenamenti "seri" e tutto torna come prima. Back, appunto. Lo scrive il Corriere dello Sport.