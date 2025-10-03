Corriere dello Sport svela: “Kean sta facendo un programma specifico, mira a potenziarne la condizione fisica”

Domenica toccherà a Kean guidare l’attacco contro la Roma. L’attaccante, assente in Conference per squalifica, è tornato a disposizione dopo un programma di allenamento specifico, mirato a potenziarne la condizione fisica. Pioli punta forte sulle sue qualità per provare a scardinare la difesa giallorossa e rilanciare i viola in campionato. Intanto il dg Ferrari ha richiamato tutti alle proprie responsabilità, sottolineando la compattezza tra squadra, società e allenatore, mentre si attende anche il ritorno a Firenze del presidente Commisso dopo l’intervento.

La preparazione di Kean è stata accurata: lavoro mirato sulla forza e attenzione particolare in vista non solo della Roma ma anche della probabile convocazione in Nazionale. Pioli conta di avere un centravanti pronto e decisivo, indispensabile per rompere il digiuno di vittorie in campionato. Una vittoria domenica significherebbe molto di più dei tre punti: permetterebbe alla Fiorentina di affrontare la sosta con fiducia rinnovata e la consapevolezza di aver finalmente cambiato passo. Lo scrive il Corriere dello Sport.