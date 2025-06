Corriere dello Sport svela: “Kean nel mirino dell’Al Qadsiah. L’offerta potrebbe farlo vacillare”

Moise Kean è finito nel mirino dell’Al Qadsiah, club saudita che milita nella Saudi Pro League e può contare su giocatori del calibro di Aubameyang e Nacho. La società araba è pronta a fare sul serio, arrivando a pagare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro valida dal 1° al 15 luglio. I primi contatti con l’entourage del giocatore sono già avvenuti per valutare la fattibilità dell’operazione.

La Fiorentina, consapevole di non avere pieno controllo sulla situazione, punta a rinegoziare il contratto per rimuovere la clausola e trattenerlo, anche perché Kean ha un accordo fino al 2029. Il giocatore, dal canto suo, ha dato priorità alla Fiorentina, dove si è rilanciato a suon di gol, diventando uno dei migliori marcatori del campionato. Anche in vista del Mondiale del prossimo anno, Kean è consapevole dell’importanza di restare protagonista in un contesto competitivo. Tuttavia, l’aspetto economico di un’offerta dall’Arabia

Saudita potrebbe metterlo in difficoltà. La società viola resta fiduciosa di poter raggiungere un nuovo accordo che lo convinca a proseguire l’avventura a Firenze, affiancandogli eventualmente un vice per la prossima stagione.

Oltre all’Al Qadsiah, anche club europei seguono da vicino Kean: il Manchester United lo ha monitorato con attenzione durante tutta la stagione, inviando frequentemente osservatori a Firenze. Dal fronte turco, il Fenerbahce di José Mourinho ha mostrato interesse, anche se la clausola potrebbe rappresentare un ostacolo economico. La straordinaria annata dell’attaccante ha superato ogni aspettativa, trasformando quella che sembrava una clausola alta in un rischio concreto di perdere un bomber ritrovato. Mancano due settimane al via ufficiale della finestra decisiva: tutto ruota ora intorno a un possibile accordo prima di allora. Lo riporta il Corriere dello Sport.