Corriere dello Sport svela: “Kean? Massima cautela. I tempi di recupero si sapranno nei prossimi giorni”

Da capire quanto dovrà restare fuori Kean

La sconfitta della Fiorentina a Verona passa in secondo piano rispetto all'infortunio di Moise Kean, uscito in barella al 67' dopo un violento scontro di gioco. Il club ha comunicato che l'attaccante ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in ospedale per accertamenti. L'episodio è avvenuto al 57', quando Kean, nel tentativo di contendere un pallone, è caduto sbattendo la testa sul ginocchio di Dawidowicz. Inizialmente è rientrato in campo dopo le prime cure, ma pochi minuti dopo si è accasciato, costringendo i sanitari a intervenire nuovamente.

Uscito in barella con il collo immobilizzato, ha ricevuto l'applauso dei tifosi di entrambe le squadre. L'allenatore Palladino ha espresso preoccupazione, ma in serata i primi esami hanno dato esiti rassicuranti: il trauma non sembra grave e le condizioni del giocatore sono stabili. Kean ha passato la notte in ospedale e potrebbe essere dimesso già oggi, mentre i tempi di recupero saranno valutati con cautela nei prossimi giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport.