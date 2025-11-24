Corriere dello Sport svela: “Gosens per l’AEK Atene può tornare tra i convocati”

La Viola si è rimessa subito in campo a poche ore dalla Juventus. Chi aveva giocato ha svolto un programma di scarico mentre tutti gli altri hanno alternato corsa, tecnica e tattica. L’attenzione è sui tre infortunati: Dodo e Piccoli che si sono aggiunti a Gosens, fermo dalla partita con l’Inter per la lesione al retto femorale della coscia sinistra. Terapie e cure per il brasiliano (risentimento muscolare alla coscia destra) e per l’attaccante ex Cagliari (distorsione alla caviglia destra), seduta personalizzata per il tedesco: oggi è previsto il giorno di riposo, se ne riparla domani per l’esito degli accertamenti ad entrambi, ma già da ora sono da considerare fuori causa per la sfida all’Aek. Quanto a Gosens, c’è la possibilità di rivederlo giovedì tra i convocati, prova generale del rientro.