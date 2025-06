Corriere dello Sport svela: “Gli agenti di Gudmundsson hanno incontrato la Juventus”

Il futuro di Albert Gudmundsson è un tema caldo per la Fiorentina, che dovrà decidere entro il 18 giugno se riscattarlo dal Genoa per 17 milioni di euro, dopo averne già spesi 6 per il prestito. L’attaccante islandese ha vissuto una stagione difficile a causa di continui infortuni, ma resta fiducioso: «Mi immagino ancora con la maglia viola, ma la decisione spetta al club».

Non mancano gli interessi di mercato: si parla persino di un recente incontro tra il suo entourage e la Juventus, mentre il giocatore ammette di leggere le voci come un tifoso. Gudmundsson ha però un sogno dichiarato: la Premier League, che lo affascina anche per una questione di famiglia, essendo il nipote di un ex giocatore dell’Arsenal. Lo scrive il Corriere dello Sport.