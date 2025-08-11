11 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:19

Corriere dello Sport svela: "Colpo in attacco? Potrebbe esserci un nome ancora mai circolato"

Corriere dello Sport svela: "Colpo in attacco? Potrebbe esserci un nome ancora mai circolato"

11 Agosto

11 Agosto 2025

Fiorentina

La Fiorentina sta cercando diversi profili per rinforzare l'attacco

La Fiorentina sta valutando diversi profili per rinforzare l’attacco e l’inizio della settimana di Ferragosto potrebbe portare sviluppi concreti. Tra i nomi in cima alla lista c’è Cristian Shpendi, già seguito a gennaio e tuttora tra le prime opzioni per il ruolo di vice Kean.

Oltre a lui, il club viola segue con interesse Jacques Siwe, 25enne franco-camerunense del Guingamp in Ligue 2, sul quale potrebbe aprire a breve una trattativa ufficiale con la società francese. Un altro nome in considerazione è quello di Dominic Calvert-Lewin, classe 1997 ed ex Everton, già nel mirino lo scorso inverno e ora svincolato, che si è proposto alla Fiorentina e resta un’opzione aperta.

Parallelamente, il lavoro di Pradè e Goretti, insieme all’area scouting, potrebbe portare alla luce un’alternativa diversa rispetto ai nomi già circolati, individuando il profilo ideale per completare il reparto offensivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

