Corriere dello Sport svela: “Clausola da 52 milioni? Ha chiesto Kean di inserirla”

L’ultimo giocatore viola più prolifico in una singola stagione è stato Alberto Gilardino nel 2008-2009 (25 gol in 46 gare). Mancano solo quattro reti per eguagliare uno dei centravanti più prolifici della storia della Fiorentina. A inizio anno non tutti si sarebbero aspettati di poter celebrare un rendimento così altisonante di Moise Kean, il quale a onor del vero è stato il primo a credere di poter svoltare dopo anni di anonimato chiedendo di inserire nel proprio contratto una clausola da 52 milioni di euro. Solo chi è convinto dei propri mezzi non sente il peso di una cifra simile. E la forma di Moise sta tornando utile, di riflesso, anche alla Nazionale di Luciano Spalletti. Lo scrive il Corriere dello Sport.