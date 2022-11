Corriere dello Sport: “Sveglia suonata, inflazione Fiorentina: ad ottobre i gol sono raddoppiati”

La sveglia alla fine è suonata. La Fiorentina ha iniziato a concretizzare, gli attaccanti segnano e le parole di Vincenzo Italiano da tormentone stanno diventando realtà. Ad ottobre i viola hanno raddoppiato la media-gol rispetto ai due mesi precedenti e gli uomini offensivi hanno iniziato a moltiplicare le proprie reti. Mer- ce rara fino a poco tempo fa. Cabral e Jovic hanno riaperto la caccia alla maglia da titolare a suon di gol: il brasiliano è stato decisivo in extre- mis a La Spezia, il serbo fondamentale in Conference ed è pure andato in rete cinque volte in venti giorni fra campionato e coppa. E poi l’esplosione di Kouame e il contributo di Ikoné, aspettando il ritorno di Gonzalez e Sottil. Lo scrive il Corriere dello Sport.

