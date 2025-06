Corriere dello Sport-Stadio: “Per Pioli manca solo l’ufficialità, potrà incidere sul mercato. Ok al club manager”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – Stadio, manca ormai solo l’ufficialità per il ritorno di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno, già predisposta per essere attivata, per un totale di circa 9 milioni di euro. Pioli avrà un ruolo importante anche nelle scelte di mercato, pur sempre in linea con le direttive della proprietà e del presidente Commisso.

L’allenatore punterà a trasmettere un’identità chiara alla squadra, definendo principi condivisi anche con i tecnici del settore giovanile per dare coerenza all’impostazione di gioco tra le varie formazioni viola. A supporto del lavoro quotidiano, potrà contare su un club manager che fungerà da collegamento tra lo staff tecnico e il gruppo squadra. Forte dell’esperienza maturata anche a livello internazionale, Pioli proverà a guidare Ranieri e compagni verso l’obiettivo tanto atteso: la conquista della Conference League.