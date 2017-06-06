Corriere dello Sport, Spalletti vuole la permanenza di Perisic ma se parte l'alternativa è Bernardeschi

Il talento della Fiorentina è in cima alla lista dei desideri del nuovo tecnico dell'Inter Luciano Spalletti. La chiave è Perisic

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il nuovo allenatore dell'Inter Luciano Spalletti vorrebbe la conferma di Perisic poiché lo stima molto ma il croato è l’unico giocatore che in uscita può portare una cifra significativa entro il 30 giugno. L’alternativa all'esterno croato secondo il quotidiano, potrebbe essere Federico Bernardeschi che è seguito anche dalla Juventus e dal Chelsea.