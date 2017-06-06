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Corriere dello Sport, Spalletti vuole la permanenza di Perisic ma se parte l'alternativa è Bernardeschi

Il talento della Fiorentina è in cima alla lista dei desideri del nuovo tecnico dell'Inter Luciano Spalletti. La chiave è Perisic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2017 09:23
Corriere dello Sport, Spalletti vuole la permanenza di Perisic ma se parte l'alternativa è Bernardeschi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il nuovo allenatore dell'Inter Luciano Spalletti vorrebbe la conferma di Perisic poiché lo stima molto ma il croato è l’unico giocatore che in uscita può portare una cifra significativa entro il 30 giugno. L’alternativa all'esterno croato secondo il quotidiano, potrebbe essere Federico Bernardeschi che è seguito anche dalla Juventus e dal Chelsea.

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