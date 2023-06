Corriere dello Sport, sorride Commisso, dalla Conference League la Fiorentina incassa circa 18 milioni 

Incassi non al livello della Champions League, ma l’avventura che ha visto protagonista la Fiorentina in Conference, permette ai viola di avere un bottino. La cifra esatta non è stata resa nota, ma dovrebbero essere circa 18 i milioni accumulati dal club di Commisso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, BARGIGGIA FA DIETRO FRONT: “MERCOLEDÌ SOUSA AL NAPOLI DOPO IL NO DI ITALIANO. ERA TUTTO APPARECCHIATO”