La dirigenza della Fiorentina ha sondato il terreno anche per Simon Sohm, classe 2001 che i Ducali valutano qualcosa come 10-12 milioni. Dunque molto più accessibile di Bernabé. Sohm è un centrocampista moderno, potente e valido tecnicamente. A Parma è chiamato a difendere più che attaccare, altrimenti non disdegnerebbe il tiro in porta (ha segnato 4 gol quest’anno). Percepisce un ingaggio da 900 mila euro a stagione e il suo contratto scadrà nel 2027. Lo scrive il Corriere dello Sport.