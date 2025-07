Corriere dello Sport: “Sondaggio Fiorentina per Nicolussi Caviglia, chieste informazioni agli agenti”

La Fiorentina a breve incontrerà l’agente di Moise Kean. Chi condivide lo stesso entourage dell’attaccante è Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 del Venezia. La Fiorentina lo ha messo nella lista degli obiettivi. Ne ha parlato nei giorni scorsi coi suoi procuratori. Una richiesta di informazioni e niente più, almeno per momento. In futuro chissà. Anche perché nonostante il giocatore abbia un contratto ancora molto lungo coi veneti, vale a dire fino al giugno del 2029, desidera tornare in Serie A. Su di lui si sono mossi alcuni club dall’estero, tra cui Villarreal e più recentemente Ajax. Lo riporta il Corriere dello Sport.