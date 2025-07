Una fra tutte quella di Lucas Beltran. L’argentino non rientra nei piani di Pioli, ma al momento le offerte scarseggiano. Il River Plate rimane interessato, ma occhio anche al Sassuolo che ha effettuato un primo sondaggio. La valutazione della Fiorentina per Beltran parte dai 10 milioni, soldi che potrebbe reinvestire proprio per l’acquisto di Esposito. Lo riporta il Corriere dello Sport.