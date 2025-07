Corriere dello Sport: “Sohm piace, la Fiorentina rilancerà a 16 milioni. Troppi i 20 chiesti dal Parma”

Simon Sohm piace alla Fiorentina, sia per caratteristiche tecniche sia per la fattibilità dell’operazione. Ma non alle condizioni del Parma. La trattativa è ferma all’offerta da 13 milioni di euro della Fiorentina. I ducali invece chiedono 20 milioni, ma sono aperti a trattare il prezzo. Con il rilancio programmato intorno ai 15-16 milioni, la Fiorentina è convinta di poter raggiungere la quota minima necessaria per chiudere l’affare. E la volontà del giocatore di lasciare Parma potrebbero aiutare nella stipulazione dell’accordo. Lo scrive il Corriere dello Sport.